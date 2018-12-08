Порошенко пообіцяв негайно підписати закон про надання статусу ветеранів воїнам УПА

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що після надходження від Верховної Ради закону про надання статусу ветеранів для осіб, які були у складі ОУН і УПА він його негайно підпише. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.