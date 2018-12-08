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Порошенко пообіцяв негайно підписати закон про надання статусу ветеранів воїнам УПА

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що після надходження від Верховної Ради закону про надання статусу ветеранів для осіб, які були у складі ОУН і УПА він його негайно підпише. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.

Порошенко пообіцяв негайно підписати закон про надання статусу ветеранів воїнам УПА

“Позавчора Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким борцям за незалежність України у 20 столітті присвоєно статус — офіційний державний статус учасників бойових дій на рівні з тими героями, які нині боронять країну від російської агресії... За мною діло не стане. І цей закон я підпишу щойно він надійде до мене від парламенту, негайно”, — сказав він.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 8519 щодо надання статусу ветеранів для осіб, які брали участь в боротьбі за незалежність України, в тому числі в складі Української повстанської армії.

Додамо, що 7 грудня Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон України про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті” (реєстраційний номер 8519).

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