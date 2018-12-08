Порошенко пообещал немедленно подписать закон о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после поступления от Верховной Рады закона о предоставлении статуса ветеранов для лиц, которые были в составе ОУН и УПА он его немедленно подпишет. Об этом он сказал во время выступления по случаю 150-летия образования общества "Просвита" во Львове, передает УНН.
"Позавчера Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке присвоен статус - официальный государственный статус участников боевых действий на уровне с теми героями, которые сейчас защищают страну от российской агрессии ... За мной дело не станет. И этот закон я подпишу только он поступит мне от парламента, немедленно", - сказал он.
Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8519 относительно предоставления статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии.
Добавим, что 7 декабря Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (регистрационный номер 8519).