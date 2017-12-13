Порошенко подякував США і Канаді за надання військової підтримки Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував США та Канаді за допомогу в оборонній сфері України. Про це він написав на офіційній сторінці в Facebook, передає УНН.
“Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито”, — зазначає Порошенко.
За його словами, прийняті важливі для України рішення відкривають шлях до надання посиленої військової допомоги.
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"Партнерство єдиним фронтом США та Канади продовжує зміцнювати безпекове партнерство України, відновлюючи суверенітет та цілісність України протидіючи агресії з боку Росії", - додав він.
Як повідомляв УНН, Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї.