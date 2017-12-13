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Порошенко подякував США і Канаді за надання військової підтримки Україні

Київ • УНН

 • 11264 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував США та Канаді за допомогу в оборонній сфері України. Про це він написав на офіційній сторінці в Facebook, передає УНН.

“Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито”, — зазначає Порошенко.

За його словами, прийняті важливі для України рішення відкривають шлях до надання посиленої військової допомоги.

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"Партнерство єдиним фронтом США та Канади продовжує зміцнювати безпекове партнерство України, відновлюючи суверенітет та цілісність України протидіючи агресії з боку Росії", - додав він.

Як повідомляв УНН, Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї.

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