Порошенко поблагодарил США и Канаду за предоставление военной поддержки Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за помощь в оборонной сфере Украины. Об этом он написал на официальной странице в Facebook, передает УНН.
"Путь к усиленной военной помощи Украине открыт", - отмечает Порошенко.
По его словам, приняты важные для Украины решения открывают путь к оказанию усиленной военной помощи.
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"Партнерство единым фронтом США и Канады продолжает укреплять сферу партнерство безопасности Украины, восстанавливая суверенитет и целостность Украины, противодействуя агрессии со стороны России", - добавил он.
Как сообщал УНН, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.