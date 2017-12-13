Порошенко поблагодарил США и Канаду за предоставление военной поддержки Украине

"Путь к усиленной военной помощи Украине открыт", - отмечает Порошенко.

По его словам, приняты важные для Украины решения открывают путь к оказанию усиленной военной помощи.

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"Партнерство единым фронтом США и Канады продолжает укреплять сферу партнерство безопасности Украины, восстанавливая суверенитет и целостность Украины, противодействуя агрессии со стороны России", - добавил он.

Как сообщал УНН, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.