Порошенко подякував Сполученим Штатам за надання Україні фінансової допомоги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Петро Порошенко подякував Конгресу та президенту США Дональду Трампу за підтримку проекту бюджету на 2018 рік, який передбачає виділення Україні 620,7 млн доларів допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Президента.

“Це не лише потужний і вчасний сигнал, який вкотре засвідчив незмінну двопартійну підтримку поступу України шляхом демократичних змін, а й реальна практична допомога зі зміцнення оборонного потенціалу нашої держави, коли український народ захищає свою землю та свою незалежність”, — повідомив Порошенко.

Він також додав, що: “Найефективніший спосіб зупинити агресора — це запевнення його у готовності до гідної оборони та до відсічі будь-якого нападу. Як і послідовна позиція надійних союзників — це невидимий щит, який зменшує апетити агресора”.

Як повідомляв УНН, Трамп підписав проект бюджету, який передбачає 620 млн дол. допомоги Україні.

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