Порошенко подякував Сполученим Штатам за надання Україні фінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Петро Порошенко подякував Конгресу та президенту США Дональду Трампу за підтримку проекту бюджету на 2018 рік, який передбачає виділення Україні 620,7 млн доларів допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Президента.
“Це не лише потужний і вчасний сигнал, який вкотре засвідчив незмінну двопартійну підтримку поступу України шляхом демократичних змін, а й реальна практична допомога зі зміцнення оборонного потенціалу нашої держави, коли український народ захищає свою землю та свою незалежність”, — повідомив Порошенко.
Він також додав, що: “Найефективніший спосіб зупинити агресора — це запевнення його у готовності до гідної оборони та до відсічі будь-якого нападу. Як і послідовна позиція надійних союзників — це невидимий щит, який зменшує апетити агресора”.
Як повідомляв УНН, Трамп підписав проект бюджету, який передбачає 620 млн дол. допомоги Україні.