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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7794 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13629 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60131 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72319 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101692 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109008 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Украине финансовой помощи

Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Украине финансовой помощи

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Петр Порошенко поблагодарил Конгресса и президенту США Дональду Трампу за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине 620,7 млн долларов помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Президента.

“Это не только мощный и своевременный сигнал, уже который раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость”, — сообщил Порошенко.

Он также добавил, что: “Самый эффективный способ остановить агрессора — это заверения его в готовности к достойной обороны и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников — это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора”.

Как сообщал УНН, Трамп подписал проект бюджета, который предусматривает 620 млн долл. помощи Украине.

Украинские Национальные Новости

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