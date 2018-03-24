Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Украине финансовой помощи

“Это не только мощный и своевременный сигнал, уже который раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость”, — сообщил Порошенко.

Он также добавил, что: “Самый эффективный способ остановить агрессора — это заверения его в готовности к достойной обороны и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников — это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора”.

Как сообщал УНН, Трамп подписал проект бюджета, который предусматривает 620 млн долл. помощи Украине.