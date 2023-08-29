Порошенко планує рейдернути офіс у центрі Києва – розслідування

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Історія не нова, баталії тривають вже кілька років. Раніше цю будівлю займав столичний осередок партії Порошенка – "Європейська солідарність". Через якийсь час вони перестали платити оренду. За три роки набігло боргу вже на понад 20 млн. гривень. Проте окрім обіцянок розрахуватися і проблем, законні власники від порошенківців нічого не отримали. Про це йдеться у розслідуванні "Гроші" на 1+1, передає УНН.

"В судах уже шість справ про стягнення заборгованості, чотири із них, на суму понад 26 млн. гривень, вже набрали законної сили, тобто суди підтвердили законність боргу і підтвердили обов’язок партії сплатити борг", - розповідає адвокат компанії-власника нерухомості Ірина Кобець.

Партія свідомо плює на закон, договори і власні обіцянки – йдеться у сюжеті. Платити "ЄС" перестали в 2019 році. Їм надсилали листи, перший час вони обіцяли розрахуватися, а потім взагалі перестали якось реагувати на вимоги власників будівлі. Через судового виконавця офіс вдалося звільнити. І тут почалося найцікавіше розповідає директор ТОВ "Підприємство Київ", яке розпоряджається будівлею Дмитро Когут:

"Ми отримали вимогу про скликання загальних зборів акціонерів. Основне питання порядку денного – звільнення директора і його заступника. Вимогу надіслав учасник, який в реєстрі з’явився в 2022 році, нам про нього нічого невідомо, не було жодного контакту з ним".

Журналісти впевнені, йдеться про Сергія Зайцева. Він є давнім другом Порошенка і його бізнес-партнером, зокрема, і по Корпорації "Рошен" і "Міжнародного інвестиційного банку", а також на нього оформлено близько 150 фірм.

Тож Зайцев, через ряд підозрілих угод і підставну офшорну компанію "ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД", отримав контроль над половиною ТОВ "Підприємство Київ", хоча його офшорка не була частиною цього підприємства. Більше того, у схемі брала участь і інша офшорна компанія - Fremisia Trading Limited, яка належала російському олігарху Костянтину Григоришину. Раніше через ці дві компанії Григоришин легалізував гроші Порошенка. Останній, будучи Президентом України, в знак подяки надав українське громадянство росіянину Григоришину. Таким чином ці дві компанії в незаконний спосіб надали Зайцеву контроль над частиною ТОВ "Підприємство Київ".

Наступний етап - перехоплення управління компанією або рейдерство. Для цього Зайцев скликає збори акціонерів, порушуючи при цьому Закон і устав підприємства, спробує замінити директора ТОВ "Підприємство Київ" і його заступника на свою людину, прізвище якої нікому невідомо, що юридично недопустимо та й частка Зайцева в підприємстві не дозволяє йому такого зробити. Та в разі успіху цієї афери, новий директор просто перепише фірму на потрібну людину і Петро Порошенко позбудеться боргу і отримає гарний актив.

Журналісти намагалися отримати коментарі щодо цієї ситуації в іншої сторони. Та жодного зворотного зв'язку не було.