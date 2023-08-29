Порошенко планирует рейдернуть офис в центре Киева – расследование

КИЕВ. 29 августа. УНН. История не новая, баталии длятся уже несколько лет. Ранее это здание занимала столичная ячейка партии Порошенко - "Европейская солидарность". Через некоторое время они перестали платить аренду. За три года набежало долга уже более чем на 20 млн гривен. Однако, кроме обещаний рассчитаться и проблем, законные собственники от порошенковцев ничего не получили. Об этом говорится в расследовании "Гроші" на 1+1, передает УНН.

"В судах уже шесть дел о взыскании задолженности, четыре из них, на сумму свыше 26 млн гривен, уже вступили в законную силу, то есть суды подтвердили законность долга и подтвердили обязанность партии оплатить долг", - рассказывает адвокат компании-собственника недвижимости Ирина Кобец.

Партия сознательно плюет на закон, договоры и собственные обещания – говорится в сюжете. Платить "ЕС" перестали в 2019 году. Им посылали письма, первое время они обещали рассчитаться, а потом вообще перестали как-то реагировать на требования владельцев здания. Через судебного исполнителя офис удалось освободить. И тут началось самое интересное, рассказывает директор ООО "Предприятие Киев", которое распоряжается зданием Дмитрий Когут:

"Мы получили требование о созыве общего собрания акционеров. Основной вопрос повестки дня – увольнение директора и его заместителя. Требование направил участник, который в реестре появился в 2022 году, нам о нем ничего неизвестно, не было никакого контакта с ним".

Журналисты уверены, речь идет о Сергее Зайцеве. Он является давним другом Порошенко и его бизнес-партнером, в том числе по Корпорации "Рошен" и "Международного инвестиционного банка", а также на него оформлено около 150 фирм.

Поэтому Зайцев, из-за ряда подозрительных соглашений и подставной оффшорной компании "ЛИНКВИСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД", получил контроль над половиной ООО "Предприятие Киев", хотя его оффшорка не была частью этого предприятия. Более того, в схеме участвовала и другая оффшорная компания – Fremisia Trading Limited, принадлежавшая российскому олигарху Константину Григоришину. Ранее из-за этих двух компаний Григоришин легализовал деньги Порошенко. Последний, будучи Президентом Украины, в благодарность предоставил украинское гражданство россиянину Григоришину. Таким образом эти две компании незаконно предоставили Зайцеву контроль над частью ООО "Предприятие Киев".

Следующий этап – перехват управления компанией или рейдерство. Для этого Зайцев созывает собрание акционеров, нарушая при этом Закон и устав предприятия, попытается заменить директора ООО "Предприятие Киев" и его заместителя на своего человека, фамилия которого никому неизвестна, что юридически недопустимо и доля Зайцева в предприятии не позволяет ему такого сделать. Но в случае успеха этой аферы новый директор просто перепишет фирму на нужного человека и Петр Порошенко лишится долга и получит хороший актив.

Журналисты пытались получить комментарии по этой ситуации у другой стороны. Но никакой обратной связи не было.