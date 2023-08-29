Порошенко планирует рейдернуть офис в центре Киева – расследование

ukru
15:57 • 37027 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 82694 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 96570 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 78087 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 77625 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107350 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129966 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164329 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 195791 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137136 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 35113 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 25788 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104459 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 96360 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 81383 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164332 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 195794 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138656 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145370 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182044 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 21505 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 81401 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118508 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154378 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161352 просмотра
Актуальное
Порошенко планирует рейдернуть офис в центре Киева – расследование

Порошенко планирует рейдернуть офис в центре Киева – расследование

Киев • УНН

 • 2355893 просмотра

Ряд оффшорных фирм, связанных с другом и бизнес-партнером Петра Порошенко Сергеем Зайцевым, пытаются рейдернуть офисное здание в центре Киева стоимость которого оценивается более чем в 100 млн долларов.

КИЕВ. 29 августа. УНН. История не новая, баталии длятся уже несколько лет. Ранее это здание занимала столичная ячейка партии Порошенко - "Европейская солидарность". Через некоторое время они перестали платить аренду. За три года набежало долга уже более чем на 20 млн гривен. Однако, кроме обещаний рассчитаться и проблем, законные собственники от порошенковцев ничего не получили. Об этом говорится в расследовании "Гроші" на 1+1, передает УНН.

"В судах уже шесть дел о взыскании задолженности, четыре из них, на сумму свыше 26 млн гривен, уже вступили в законную силу, то есть суды подтвердили законность долга и подтвердили обязанность партии оплатить долг", - рассказывает адвокат компании-собственника недвижимости Ирина Кобец.

Партия сознательно плюет на закон, договоры и собственные обещания – говорится в сюжете. Платить "ЕС" перестали в 2019 году. Им посылали письма, первое время они обещали рассчитаться, а потом вообще перестали как-то реагировать на требования владельцев здания. Через судебного исполнителя офис удалось освободить. И тут началось самое интересное, рассказывает директор ООО "Предприятие Киев", которое распоряжается зданием Дмитрий Когут:

"Мы получили требование о созыве общего собрания акционеров. Основной вопрос повестки дня – увольнение директора и его заместителя. Требование направил участник, который в реестре появился в 2022 году, нам о нем ничего неизвестно, не было никакого контакта с ним".

Журналисты уверены, речь идет о Сергее Зайцеве. Он является давним другом Порошенко и его бизнес-партнером, в том числе по Корпорации "Рошен" и "Международного инвестиционного банка", а также на него оформлено около 150 фирм.

Поэтому Зайцев, из-за ряда подозрительных соглашений и подставной оффшорной компании "ЛИНКВИСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД", получил контроль над половиной ООО "Предприятие Киев", хотя его оффшорка не была частью этого предприятия. Более того, в схеме участвовала и другая оффшорная компания – Fremisia Trading Limited, принадлежавшая российскому олигарху Константину Григоришину. Ранее из-за этих двух компаний Григоришин легализовал деньги Порошенко. Последний, будучи Президентом Украины, в благодарность предоставил украинское гражданство россиянину Григоришину. Таким образом эти две компании незаконно предоставили Зайцеву контроль над частью ООО "Предприятие Киев".

Следующий этап – перехват управления компанией или рейдерство. Для этого Зайцев созывает собрание акционеров, нарушая при этом Закон и устав предприятия, попытается заменить директора ООО "Предприятие Киев" и его заместителя на своего человека, фамилия которого никому неизвестна, что юридически недопустимо и доля Зайцева в предприятии не позволяет ему такого сделать. Но в случае успеха этой аферы новый директор просто перепишет фирму на нужного человека и Петр Порошенко лишится долга и получит хороший актив.

Журналисты пытались получить комментарии по этой ситуации у другой стороны. Но никакой обратной связи не было.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы