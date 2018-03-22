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Порошенко після затримання Савченко: вдячний за викриту російську спецоперацію

Київ • УНН

 • 11791 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував працівникам Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України за запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.

"Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України. Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав і оголосив підозру народному депутатові Надії Савченко.

Савченко підозрюється у плануванні та підготовці масового теракту в центрі Києва проти чинної влади. ВР підтримала подання Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

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