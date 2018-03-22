Порошенко после задержания Савченко: благодарен за разоблачение российской спецоперации

“Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны”, — заявил Порошенко.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Савченко подозревается в планировании и подготовке массового теракта в центре Киева против действующей власти. ВР поддержала представление Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.