Порошенко после задержания Савченко: благодарен за разоблачение российской спецоперации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил работников Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины за предотвращение массовых терактов и разоблачение российской спецоперации. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.
“Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны”, — заявил Порошенко.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.
Савченко подозревается в планировании и подготовке массового теракта в центре Киева против действующей власти. ВР поддержала представление Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.