Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, що стосуються Держбюджету на 2019 рік. Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
У статусі проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів на сайті парламенту зазначено, що документ "повернуто з підписом від Президента" 10 грудня.
Як зазначили автори законопроекту, документ має забезпечити збалансованість бюджетних надходжень у 2019 році та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Він був розроблений за ініціативою Мінфіну.
Зокрема він передбачає збільшення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, підвищення з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами, збільшення ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2 відсоткових пункти, збільшення ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50% тощо.
Нагадаємо, 23 листопада парламент схвалив в цілому проект закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.