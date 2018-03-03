Порошенко підписав "таємний" указ про Сили спецоперацій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є таємним. Про це йдеться у президентському указі №52/2018 від 3 березня, передає УНН.
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"Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Збройні сили України" постановляю: затвердити Положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України (додається, таємно)", - йдеться у документі.
Нагадаємо, у липні 2016 року Президент підписав закон щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ.