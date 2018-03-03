Порошенко подписал "секретный" указ о Силах спецопераций ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины, которое является тайным. Об этом говорится в президентском указе №52/2018 от 3 марта, передает УНН.
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"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в документе.
Напомним, в июле 2016 года Президент подписал закон о Силах специальных операций ВСУ.