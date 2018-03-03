Порошенко подписал "секретный" указ о Силах спецопераций ВСУ

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"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в документе.

Напомним, в июле 2016 года Президент подписал закон о Силах специальных операций ВСУ.