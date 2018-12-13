Порошенко обговорив з Меркель “Азовський пакет санкцій”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яку закликав запровадити так званий “Азовський пакет санкцій”, передає УНН з посиланням на Twitter Порошенка.
“У Брюсселі провів переговори з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Закликав відреагувати на акт російської агресії запровадженням так званого “Азовського пакету санкцій”, — написав Порошенко.
Він висловив вдячність за зусилля, які докладає Німеччина з метою припинення блокади Росією акваторії Азовського моря і Керченської протоки, а також за особливу увагу, яку Федеральний канцлер приділяє питанню звільнення українських моряків та гарантуванню свободи судноплавства в регіоні.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко перебуває з робочим візитом в Брюсселі, де вже провів зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.