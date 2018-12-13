Порошенко обсудил с Меркель "Азовский пакет санкций"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которую призвал ввести так называемый "Азовский пакет санкций", передает УНН со ссылкой на Twitter Порошенко.
"В Брюсселе провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Призвал отреагировать на акт российской агрессии введением так называемого "Азовского пакета санкций", - написал Порошенко.
Он выразил благодарность за усилия, которые прилагает Германия с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива, а также за особое внимание, которое Федеральный канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе, где уже провел встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.