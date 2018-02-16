Порошенко обговорив із генсеком ООН перспективи розгортання миротворчої місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час робочого візиту до Німеччини, в рамках участі у 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає УНН із посиланням прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, під час зустрічі основну увагу було приділено обговоренню питання щодо перспектив розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.
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"Співрозмовники дійшли згоди, що головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.
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У прес-службі також відзначили, що Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш висловили стурбованість продовженням погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. У цьому контексті Президент України наголосив на необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів з метою примусити Росію виконувати резолюції ГА ООН 71/205 та 72/190.