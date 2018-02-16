Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы развертывания миротворческой миссии на Донбассе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67672 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83298 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85984 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108798 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100837 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104756 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111712 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134389 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы развертывания миротворческой миссии на Донбассе

Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы развертывания миротворческой миссии на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время рабочего визита в Германию, в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН со ссылкой пресс-службу Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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"Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что Петр Порошенко и Антонио Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. В этом контексте Президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

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