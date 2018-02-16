Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы развертывания миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время рабочего визита в Германию, в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН со ссылкой пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
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"Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также отметили, что Петр Порошенко и Антонио Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. В этом контексте Президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.