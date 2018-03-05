Порошенко назвав "Північний потік-2" загрозою для енергетичної безпеки ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Шантаж "Газпрому" дає додаткові підстави, щоб подумати над обґрунтованістю, з точки зору енергетичної безпеки, проекту "Північний потік-2". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Міністром оборони Швеції Петером Хулквістом, передає УНН.
"Поведінка Російської Федерації після прийняття відповідного рішення Стокгольмського арбітражу, загроза або публічне повідомлення, що вони припиняють поставки газу в Україну, незважаючи на рішення суду, не збираються виконувати рішення суду щодо транзиту і погрожують розірванням контракту... дає додаткові підстави, щоби подумати, наскільки обґрунтованим, з точки енергетичної безпеки Європи, є проект "Північний потік-2", який монополізує постачання газу до Європейського союзу з боку Російської Федерації і порушує принципи диверсифікації. Я дуже сподіваюсь, що країни північної Європи - Швеція, Фінляндія, Данія - відіграють дуже важливу роль для того, щоби не дати РФ використовувати інститут газового шантажу проти ЄС і України", - заявив Порошенко.
В АП відзначили, що "у цьому контексті сторонами було скоординовано подальші дії щодо протидії втіленню цього проекту, що є спільною загрозою для європейської енергетичної безпеки".
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Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ПАТ “Газпром” після рішення арбітражної палати Стокгольму про стягнення понад 4 млрд дол. на користь України за кабальними контрактами 2009 року понизив тиск в газотранспортній мережі і, таким чином, вдався до шантажу як України, так і Європи.