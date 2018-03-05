Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности ЕС

"Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмского арбитража, угроза или публичное сообщение, что они прекращают поставки газа в Украину, несмотря на решение суда, что не собираются выполнять решение суда по транзиту и угрожают расторжением контракта ... дает дополнительные основания, чтобы подумать, насколько обоснованным, с точки энергетической безопасности Европы, является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в Европейский союз со стороны Российской Федерации и нарушает принципы диверсификации. Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - играют очень важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать институт газового шантажа против ЕС и Украины", - заявил Порошенко.

В АП отметили, что "в этом контексте сторонами было скоординировано дальнейшие действия по противодействию воплощения этого проекта, что является общей угрозой для европейской энергетической безопасности".

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ПАО "Газпром" после решения арбитражной палаты Стокгольма о взыскании более 4 млрд долл. в пользу Украины по кабальным контрактам 2009 года снизил давление в газотранспортной сети и, таким образом, прибег к шантажу как Украины, так и Европы.