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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56061 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66573 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69585 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105054 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98536 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104205 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111204 просмотра

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Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности ЕС

Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности ЕС

Киев  •  УНН

 • 9380 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Шантаж "Газпрома" дает дополнительные основания, чтобы подумать над обоснованностью, с точки зрения энергетической безопасности, проекта "Северный поток-2". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром обороны Швеции Петером Хулквистом, передает УНН.

"Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмского арбитража, угроза или публичное сообщение, что они прекращают поставки газа в Украину, несмотря на решение суда, что не собираются выполнять решение суда по транзиту и угрожают расторжением контракта ... дает дополнительные основания, чтобы подумать, насколько обоснованным, с точки энергетической безопасности Европы, является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в Европейский союз со стороны Российской Федерации и нарушает принципы диверсификации. Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - играют очень важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать институт газового шантажа против ЕС и Украины", - заявил Порошенко.

В АП отметили, что "в этом контексте сторонами было скоординировано дальнейшие действия по противодействию воплощения этого проекта, что является общей угрозой для европейской энергетической безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Газпром" прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ПАО "Газпром" после решения арбитражной палаты Стокгольма о взыскании более 4 млрд долл. в пользу Украины по кабальным контрактам 2009 года снизил давление в газотранспортной сети и, таким образом, прибег к шантажу как Украины, так и Европы.

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