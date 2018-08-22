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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12529 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Порошенко назвав кількість учасників бойових дій на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У бойових діях на сході України брали участь 344 тисячі осіб. Про це під час відкриття Форуму ветеранів повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

Порошенко назвав кількість учасників бойових дій на Донбасі

"Гарантом незалежності України є Збройні сили України, гарантом нашої свободи, нашої державності, нашої самостійності є 344 тисячі учасників бойових дій на сході нашої держави. Це вашими зусиллями було зупинено агресора", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, протягом 2017 року статус учасника бойових дій отримали понад 49,5 тисячі осіб.

Також нагадаємо, торік сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили понад 30,2 млн грн.

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