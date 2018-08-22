Порошенко назвав кількість учасників бойових дій на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У бойових діях на сході України брали участь 344 тисячі осіб. Про це під час відкриття Форуму ветеранів повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Гарантом незалежності України є Збройні сили України, гарантом нашої свободи, нашої державності, нашої самостійності є 344 тисячі учасників бойових дій на сході нашої держави. Це вашими зусиллями було зупинено агресора", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, протягом 2017 року статус учасника бойових дій отримали понад 49,5 тисячі осіб.
Також нагадаємо, торік сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили понад 30,2 млн грн.