Порошенко назвал количество участников боевых действий на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В боевых действиях на востоке Украины участвовали 344 тысячи человек. Об этом во время открытия Форума ветеранов сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы Украины, гарантом нашей свободы, нашей государственности, нашей самостоятельности является 344 тысячи участников боевых действий на востоке нашей страны. Это вашими усилиями было остановлено агрессора", - заявил Порошенко.
Напомним, в течение 2017 года статус участника боевых действий получили более 49,5 тысячи человек.
Также напомним, в прошлом году семьям погибших участников АТО и бойцам-инвалидам выплатили более 30,2 млн грн.