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Порошенко найближчим часом підпише судову реформу - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що найближчим часом Президент України Петро Порошенко підпише судову реформу. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Найближчим часом буде підписано закон про зміни до кодексів", - зазначила Луценко.

Вона також закликала парламентарів підтримати зміни до законодавства щодо сільської медицини. Вона нагадала, що в якості новацій передбачено запровадження телемедицини.

Луценко также підтвердила, що Глава держави планує внести до парламенту законопроект про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232) у другому читанні та в цілому. 31 жовтня закон відправили на підпис Президенту.

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