Порошенко найближчим часом підпише судову реформу - Луценко

"Найближчим часом буде підписано закон про зміни до кодексів", - зазначила Луценко.

Вона також закликала парламентарів підтримати зміни до законодавства щодо сільської медицини. Вона нагадала, що в якості новацій передбачено запровадження телемедицини.

Луценко также підтвердила, що Глава держави планує внести до парламенту законопроект про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232) у другому читанні та в цілому. 31 жовтня закон відправили на підпис Президенту.