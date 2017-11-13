Порошенко в ближайшее время подпишет судебную реформу - Луценко

"В ближайшее время будет подписан закон об изменениях в кодексы", - отметила Луценко.

Она также призвала парламентариев поддержать изменения в законодательство относительно сельской медицины. Она напомнила, что в качестве новаций предусмотрено введение телемедицины.

Луценко также подтвердила, что Глава государства планирует внести в парламент законопроект о Антикоррупционный суд.

Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (реестр. №6232) во втором чтении и в целом. 31 октября закон отправили на подпись Президенту.