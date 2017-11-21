Порошенко на саміті "Східного партнерства" визначить нові рубежі на шляху до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада у Брюсселі, визначить нові проміжні цілі та рубежі на європейському шляху. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.
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"Післязавтра я вирушаю на саміт "Східного партнерства", щоб визначити нові проміжні цілі та рубежі на європейському шляху. Але кінцеву мету ми з вами, дорогі друзі, чітко знаємо - повноправне членство в найпрестижнішому союзі світу і остаточне повернення України до європейського дому", - наголосив він.
Президент переконаний, що Угода про асоціацію з ЄС, а також дорожня карта реформ наблизить Україну до цієї цілі.
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Нагадаємо, Україна розраховує на підтримку позиції ЄП у декларації саміту "Східного партнерства".