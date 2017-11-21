Порошенко на саміті "Східного партнерства" визначить нові рубежі на шляху до ЄС

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"Післязавтра я вирушаю на саміт "Східного партнерства", щоб визначити нові проміжні цілі та рубежі на європейському шляху. Але кінцеву мету ми з вами, дорогі друзі, чітко знаємо - повноправне членство в найпрестижнішому союзі світу і остаточне повернення України до європейського дому", - наголосив він.

Президент переконаний, що Угода про асоціацію з ЄС, а також дорожня карта реформ наблизить Україну до цієї цілі.

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Нагадаємо, Україна розраховує на підтримку позиції ЄП у декларації саміту "Східного партнерства".