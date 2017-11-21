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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26873 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46525 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 56002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60107 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53190 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95013 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100343 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127910 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС

Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС

Киев  •  УНН

 • 15711 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, определит новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

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"Послезавтра я отправляюсь на саммит "Восточного партнерства", чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Но конечную цель мы с вами, дорогие друзья, четко знаем - полноправное членство в самом престижном союзе мира и окончательное возвращение Украины в европейский дом", - подчеркнул он.

Президент убежден, что Соглашение об ассоциации с ЕС, а также дорожная карта реформ приблизит Украину к этой цели.

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Напомним, Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства".

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