Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС

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"Послезавтра я отправляюсь на саммит "Восточного партнерства", чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Но конечную цель мы с вами, дорогие друзья, четко знаем - полноправное членство в самом престижном союзе мира и окончательное возвращение Украины в европейский дом", - подчеркнул он.

Президент убежден, что Соглашение об ассоциации с ЕС, а также дорожная карта реформ приблизит Украину к этой цели.

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Напомним, Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства".