Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, определит новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.
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"Послезавтра я отправляюсь на саммит "Восточного партнерства", чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Но конечную цель мы с вами, дорогие друзья, четко знаем - полноправное членство в самом престижном союзе мира и окончательное возвращение Украины в европейский дом", - подчеркнул он.
Президент убежден, что Соглашение об ассоциации с ЕС, а также дорожная карта реформ приблизит Украину к этой цели.
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Напомним, Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства".