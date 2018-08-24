Порошенко: ми сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ми сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви, яка "освячує гібридну війну Росії проти України. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на честь Дня Незалежності України, передає УНН.
“Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному і неканонічному перебуванні вагомої частина нашої православної спільності у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України, церкві, яка і день і ніч молиться і за російську владу і за військо, теж російське”, — заявив Порошенко.
Також він відзначив, що хрещення саме від Києва пішло по Європі.
“Хрещення прийшло до нас від Константинопольської церкви-матері, і саме з Києва розійшлося широкими просторами східної Європи”, — додав він.
Як повідомляв УНН, ратріарх Філарет не виключає надання Україні Томосу у серпні-вересні.