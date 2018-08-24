Порошенко: мы полны решимости положить конец зависимости от российской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Мы полны решимости положить конец зависимости от российской церкви, которая "освящает гибридную войну России против Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в честь Дня Независимости Украины, передает УНН.
“Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническому пребыванию весомой части нашей православной общности в зависимости от российской церкви. Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины, церкви, и день и ночь молится и за российские власти и за войско, тоже российское”, — заявил Порошенко.
Также он отметил, что крещения именно от Киева пошло по Европе.
“Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери, и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы”, — добавил он.
Как сообщал УНН, ратриарх Филарет не исключает предоставления Украине Томосу в августе-сентябре.