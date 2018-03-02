Порошенко: контракт з "Газпромом" на постачання і транзит газу не буде розірваний
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Переконаний, що контракт на постачання газу і його транзит з Російською Федерацією не буде розірваний. Про це Президент України Петро Порошенко сьогодні заявив під час наради з питань енергетичної безпеки, передає УНН.
“Ми впевнені, що контракт не буде розірваний. Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз твердо підтвердила свій статус як надійного постачальника”, — наголосив він.
Порошенко додав, що "на жаль, Російська Федерація і "Газпром“ ще раз продемонстрували, що як тільки наступає холод, спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску, вони черговий раз роблять".
"Це не пройде. Україна надійний партнер”, — додав Глава держави.
Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.
Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.
Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.