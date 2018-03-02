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Порошенко: контракт з "Газпромом" на постачання і транзит газу не буде розірваний

Порошенко: контракт з "Газпромом" на постачання і транзит газу не буде розірваний

Київ • УНН

 • 10887 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Переконаний, що контракт на постачання газу і його транзит з Російською Федерацією не буде розірваний. Про це Президент України Петро Порошенко сьогодні заявив під час наради з питань енергетичної безпеки, передає УНН.

“Ми впевнені, що контракт не буде розірваний. Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз твердо підтвердила свій статус як надійного постачальника”, — наголосив він.

Порошенко додав, що "на жаль, Російська Федерація і "Газпром“ ще раз продемонстрували, що як тільки наступає холод, спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску, вони черговий раз роблять".

"Це не пройде. Україна надійний партнер”, — додав Глава держави.

Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

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