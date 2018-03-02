Порошенко: контракт с "Газпромом" на поставку и транзит газа не будет расторгнут

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика", - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что "к сожалению, Российская Федерация и "Газпром" еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, попытки применить поставки газа как механизм политического давления, они очередной раз делают".

"Это не пройдет. Украина надежный партнер", - добавил глава государства.

Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.

Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.

Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.