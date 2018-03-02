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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56056 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66563 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69575 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 105049 просмотра

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Порошенко: контракт с "Газпромом" на поставку и транзит газа не будет расторгнут

Порошенко: контракт с "Газпромом" на поставку и транзит газа не будет расторгнут

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Убежден, что контракт на поставку газа и его транзит с Российской Федерацией не будет разорван. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил во время совещания по вопросам энергетической безопасности, передает УНН.

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика", - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что "к сожалению, Российская Федерация и "Газпром" еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, попытки применить поставки газа как механизм политического давления, они очередной раз делают".

"Это не пройдет. Украина надежный партнер", - добавил глава государства.

Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.

Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.

Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

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