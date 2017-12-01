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Порошенко: конфлікти в правоохоронних органах нагадують латиноамериканський карнавал

Порошенко: конфлікти в правоохоронних органах нагадують латиноамериканський карнавал

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко заявив, що публічні міжвідомчі конфлікти в правоохоронній системі часом нагадують латиноамериканський карнавал. Про це він сказав під час виступу на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Говорячи про роботу всієї правоохоронної системи, не можу, на жаль, обійти мовчанням публічні міжвідомчі конфлікти. Ще раз скажу, на жаль, вони вийшли далеко за межі розумної конкуренції, яка, — поки в міру, — потрібна всюди, бо конкуренція, в тому числі між правоохоронними органами, є двигун прогресу”, — сказав П.Порошенко.

Президент зазначив, що часом ситуація з конфліктами нагадує "латиноамериканський карнавал".

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“Шуму й пір’я стільки, що часом дійство нагадує якийсь латиноамериканський карнавал... Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно. Гірко, але правильно написано у звернення Групи 1 грудня: “Не можна побудувати правову державу, якщо мужі в погонах забувають про своє призначення, для чого вони ставали на цю посаду, і стають безвідповідальними політиканами”, - сказав він.

Президент також наголосив, що не можна допустити, щоб якийсь правоохоронний орган долучався до політичної діяльності.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що пишається відсутністю міжусобиць між ГПУ, СБУ та МВС, яке спостерігалося до його призначення на посаду.

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