Порошенко: конфликты в правоохранительных органах напоминают латиноамериканский карнавал
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко заявил, что публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе порой напоминают латиноамериканский карнавал. Об этом он сказал во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Говоря о работе всей правоохранительной системы, не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты. Еще раз скажу, к сожалению, они вышли за рамки разумной конкуренции, которая - пока в меру, - нужна везде, потому что конкуренция, в том числе между правоохранительными органами, является двигатель прогресса ", - сказал П.Порошенко.
Президент отметил, что время ситуация с конфликтами напоминает "латиноамериканский карнавал".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ открыла производство в отношении директора НАБУ
"Шума и перья столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал... Казалось бы, даже смешно, если бы не было так грустно. Горько, но правильно написано в обращении группы 1 декабря: "Нельзя построить правовое государство, если мужи в погонах забывают о своем предназначении, для чего они становились на эту должность, и становятся безответственными политиканами", - сказал он.
Президент также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы какой-либо правоохранительный орган привлекался к политической деятельности.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что гордится отсутствием междоусобиц между ГПУ, СБУ и МВД, которое наблюдалось до его назначения на должность.