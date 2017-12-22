Порошенко і Меркель: українські заручники мають бути звільнені до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Канцлером ФРН Ангелою Меркель наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
За інформацією АП, сторони висловили серйозне занепокоєння у зв’язку із ескалацією Росією та підтримуваними нею бойовиками ситуації на Донбасі, зокрема зростаючою кількістю обстрілів як позицій військових, так і цивільних населених пунктів.
Крім того, Петро Порошенко та Ангела Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо всеосяжного, сталого і безстрокового режиму припинення вогню з опівночі 23 грудня у зв’язку із різдвяними та новорічними святами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко – Тіллерсону: процес створення Антикорупційного суду розблоковано
Лідери України та Німеччини, за даними прес-служби, висловили жаль з приводу рішення Росії про одностороннє виведення її представників зі складу Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі. Вони також обговорили кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи СЦКК.
"Петро Порошенко та Ангела Меркель наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року", - йдеться у повідомленні.
Також, відзначили в АП, Президент України поінформував Канцлера Німеччини про розблокування процесу створення Антикорупційного суду в Україні.
За останніми даними учасниці мінських переговорів Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують у заручниках 162 людини. У СБУ заявили, що Україна готова до проведення обміну полоненими в форматі “306 на 74”. Бойовики також підтвердили згоду видати 74 заручники.