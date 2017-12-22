Порошенко и Меркель: украинские заложники должны быть освобождены до конца года

По информации АП, стороны выразили серьезное беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности растущим количеством обстрелов как позиций военных, так и гражданских населенных пунктов.

Кроме того, Петр Порошенко и Ангела Меркель поддержали договоренность, достигнутую в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря, относительно всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

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Лидеры Украины и Германии, по данным пресс-службы, выразили сожаление по поводу решения России об одностороннем выводе ее представителей из состава совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Они также обсудили шаги, направленные на восстановление полноценной работы СЦКК.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года", - говорится в сообщении.

Также, отметили в АП, Президент Украины проинформировал канцлера Германии о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда в Украине.

По последним данным участницы минских переговоров Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 162 человека. В СБУ заявили, что Украина готова к проведению обмена пленными в формате "306 на 74". Боевики также подтвердили согласие выдать 74 заложника.