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Порошенко і Макрон домовились про подальші контакти у "нормандському форматі"

Порошенко і Макрон домовились про подальші контакти у "нормандському форматі"

Київ • УНН

 • 10131 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони домовились про подальші контакти у "нормандському форматі" для забезпечення виконання мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.

"Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території. Співрозмовники привітали відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі для забезпечення виконання мінських домовленостей", - повідомили в прес-службі АП.

Президент України, як зазначається, також закликав "посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха".

Президент Франції привітав Президента України з прогресом у реформах та особливо із ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд", додали в АП.

"Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна-ЄС та Україна-НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі", - сказано у повідомленні.

Порошенко та Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин.

Президент України запросив президента Франції відвідати Україну з візитом, вказали у прес-службі Глави держави.

Нагадаємо, у МЗС розповіли, коли відбудеться саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

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