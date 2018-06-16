Порошенко і Макрон домовились про подальші контакти у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони домовились про подальші контакти у "нормандському форматі" для забезпечення виконання мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території. Співрозмовники привітали відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі для забезпечення виконання мінських домовленостей", - повідомили в прес-службі АП.
Президент України, як зазначається, також закликав "посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха".
Президент Франції привітав Президента України з прогресом у реформах та особливо із ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд", додали в АП.
"Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна-ЄС та Україна-НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі", - сказано у повідомленні.
Порошенко та Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин.
Президент України запросив президента Франції відвідати Україну з візитом, вказали у прес-службі Глави держави.
Нагадаємо, у МЗС розповіли, коли відбудеться саміт лідерів країн "нормандської четвірки".