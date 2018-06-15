У МЗС розповіли, коли відбудеться саміт глав країн "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Саміт глав країн "нормандської четвірки" очікується, але після того, як буде досягнуто домовленості з питань безпеки, звільнення політв’язнів та розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це повідомила сьогодні журналістам речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.
"Безперечно саміт глав "нормандської четвірки" очікується. Не в найближчій перспективі, тому що потрібен результат. Тобто, саміт заради саміту він не потрібен", - сказала речник МЗС.
За словами М.Беци, потрібно досягнення результату щодо питань безпеки на Донбасі, звільнення політв’язнів і розгортання миротворчої місії.
"Тому як тільки будуть зараз напрацьовані якісь хоча б більш-менш конкретні результати, будуть працювати окремо політичні радники, інші групи... і якщо буде, що винести на рівень саміту, ми обов’язково ініціюємо", - додала вона.
Як повідомляв УНН, Міністри закордонних справ країн “нормандської четвірки” під час зустрічі у Берліні півтори години обговорювали тему звільнення заручників і політв’язнів, називалися конкретні прізвища. Про це написала у Facebook представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.