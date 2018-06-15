У МЗС розповіли, коли відбудеться саміт глав країн "нормандської четвірки"

"Безперечно саміт глав "нормандської четвірки" очікується. Не в найближчій перспективі, тому що потрібен результат. Тобто, саміт заради саміту він не потрібен", - сказала речник МЗС.



За словами М.Беци, потрібно досягнення результату щодо питань безпеки на Донбасі, звільнення політв’язнів і розгортання миротворчої місії.



"Тому як тільки будуть зараз напрацьовані якісь хоча б більш-менш конкретні результати, будуть працювати окремо політичні радники, інші групи... і якщо буде, що винести на рівень саміту, ми обов’язково ініціюємо", - додала вона.



Як повідомляв УНН, Міністри закордонних справ країн “нормандської четвірки” під час зустрічі у Берліні півтори години обговорювали тему звільнення заручників і політв’язнів, називалися конкретні прізвища. Про це написала у Facebook представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.