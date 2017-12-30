Порошенко доручив місцевій владі допомогти звільненим заручникам у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підтвердив звільнення заручників, яких тримали у відділенні "Укрпошти" у Харкові, і доручив місцевій владі допомогти постраждалим. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано. Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ. Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу", - повідомив він.
Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".
Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.
Спочатку із захопленої "Укрпошти" у Харкові визволили п'ятьох заручників, серед них - двоє дітей.
Через захоплення заручників на "Укрпошті" у Харкові відкрили провадження.
Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.
Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.
Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.