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Порошенко поручил местным властям помочь освобожденным заложникам в Харькове

Киев • УНН

 • 6308 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил освобождения заложников, которых держали в отделении "Укрпочты" в Харькове, и поручил местным властям помочь пострадавшим. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Порошенко поручил местным властям помочь освобожденным заложникам в Харькове

"Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил он.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, среди них - двое детей.

Из-за захватв заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.

Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.

Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.

Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2017 г.

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