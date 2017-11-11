Порошенко: до сьогодні справжнього незалежного суду в Україні не було

"Сьогодні – 11 листопада, надзвичайно важливий день – день народження нового Верховного суду. Він вперше був створений на основі відкритого конкурсу під прискіпливим наглядом громадськості… По-справжньому незалежного суду, такого як зараз створюється, у нас не було ніколи. Змінювалися президенти, уряди, парламенти, але судова система не була по-справжньому незалежною, вона не задовольняла потреби громадян", - сказав П.Порошенко.

За його словами, сьогодні закладено фундамент побудови нового суду. При цьому він підкреслив, що обрання кандидатів на посади судді Верховного суду вперше відбувалося без втручання політичних партії, керівництва держави.

Як повідомляв УНН, Президент очікує ухвалення нового закону про дипслужбу у грудні.