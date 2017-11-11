Порошенко: до сегодня настоящего независимого суда в Украине не было

"Сегодня - 11 ноября, чрезвычайно важный день - день рождения нового Верховного суда. Он впервые был создан на основе открытого конкурса под пристальным наблюдением общественности... По-настоящему независимого суда, такого как сейчас создается, у нас не было никогда. Менялись президенты, правительства, парламенты, но судебная система не была по-настоящему независимой, она не удовлетворяла потребности граждан", - сказал П.Порошенко.

По его словам, сегодня заложен фундамент построения нового суда. При этом он подчеркнул, что избрание кандидатов на должность судьи Верховного суда впервые происходило без вмешательства политических партий, руководства государства.

Как сообщал УНН, Президент ожидает принятия нового закона о дипслужбе в декабре.