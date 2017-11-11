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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26825 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46468 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55952 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60053 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53148 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100341 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Порошенко: до сегодня настоящего независимого суда в Украине не было

Порошенко: до сегодня настоящего независимого суда в Украине не было

Киев  •  УНН

 • 11380 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до сегодняшнего дня в стране не было по-настоящему независимого суда. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время церемонии назначения новых судов в Верховный суд Украины, передает корреспондент УНН.

"Сегодня - 11 ноября, чрезвычайно важный день - день рождения нового Верховного суда. Он впервые был создан на основе открытого конкурса под пристальным наблюдением общественности... По-настоящему независимого суда, такого как сейчас создается, у нас не было никогда. Менялись президенты, правительства, парламенты, но судебная система не была по-настоящему независимой, она не удовлетворяла потребности граждан", - сказал П.Порошенко.

По его словам, сегодня заложен фундамент построения нового суда. При этом он подчеркнул, что избрание кандидатов на должность судьи Верховного суда впервые происходило без вмешательства политических партий, руководства государства.

Как сообщал УНН, Президент ожидает принятия нового закона о дипслужбе в декабре.

Украинские Национальные Новости

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