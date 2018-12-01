Порошенко: членство у ЄС і НАТО зніме загрозу повернення до Російської імперії

"Юридично вийти зі складу Російської імперії було не так складно – куди важче виявилося позбутися колоніального минулого де-факто. Понад два десятки років ми рухались зигзагами: день – на Схід, день – на Захід. Як не багатовекторність – так позаблоковість. І лише членство України в ЄС і НАТО остаточно і безповоротно знімуть загрозу нашого повернення до тюрми народів, якою колись нарекли Російську імперію", - зазначив Глава держави.

За його словами, Угода про асоціацію, безвіз, створення боєздатної армії і відмова від купівлі російського газу, зміцнення позиції української мови, повернення до власної історії і закріплення курсу на ЄС і НАТО в Конституції Україні є частинами стратегії країни, направленою на те, щоб позбутися залежності від Москви. Також сприятиме незалежності й створення єдиної Української православної церкви.

"Томос про автокефалію – це ще один акт проголошення незалежності України", - додав Глава держави.

При цьому він додав, що рішення про державну незалежність 1 грудня 1991 року під час референдуму підтримала більшість громадян України – включно із Донбасом і Кримом.

Нагадаємо, представник Президента на синоді у Стамбулі Ростислав Павленко заявив, що рішення про надання автокефалії Українській православній церкві ухвалене і буде обстреляли%20и%20захватили%20три%20судна%20Военно-морских%20сил%20ВС%20Украины%20в%20составе%20двух%20малых%20бронированных%20артиллерийских%20катеров%20"Бердянск"%20и%20"Никополь"%20и%20рейдового%20буксира%20"Яны%20Капу",%20которые%20осуществляли%20плановый%20переход%20из%20порта%20Одессы%20в%20Черном%20море%20в%20порт%20Мариуполь%20в%20Азовском%20море.%20Задержанные%20украинские%20корабли%20были%20доставлены%20в%20оккупированную%20Керчь.%20В%20плен%20были%20взяты%2024%20человека%20-%20военные%20моряки%20и%20сотрудники%20СБУ.