Порошенко: членство в ЕС и НАТО снимет угрозу возвращения к Российской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Томос об автокефалии Украинской церкви станет еще одним актом провозглашения независимости Украины, при этом закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции обезопасит страну от возвращения в Российскую империю. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в видеообращении по поводу 27-й годовщины референдума за независимость Украины, передает УНН.
"Юридически выйти из состава Российской империи было не так сложно - куда труднее оказалось избавиться колониального прошлого де-факто. Более двух десятков лет мы двигались зигзагами: день - на Восток, день - на Запад. Как ни многовекторность - так внеблоковость. И только членство Украина в ЕС и НАТО окончательно и бесповоротно снимут угрозу нашего возвращения в тюрьму народов, которой когда-то назвали Российскую империю ", - отметил Глава государства.
По его словам, соглашение об ассоциации, безвизовые, создание боеспособной армии и отказ от покупки российского газа, укрепления позиции украинского языка, возвращение к собственной истории и закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины являются частями стратегии страны, направленной на то, чтобы избавиться зависимости от Москвы. Также будет способствовать независимости и создания единой Украинской православной церкви.
"Томос об автокефалии - это еще один акт провозглашения независимости Украины", - добавил глава государства.
При этом он добавил, что решение о государственной независимости 1 декабря 1991 во время референдума поддержало большинство граждан Украины - включая Донбассом и Крымом.
Напомним, представитель Президента в синоде в Стамбуле Ростислав Павленко заявил, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято и будет обстреляли%20и%20захватили%20три%20судна%20Военно-морских%20сил%20ВС%20Украины%20в%20составе%20двух%20малых%20бронированных%20артиллерийских%20катеров%20"Бердянск"%20и%20"Никополь"%20и%20рейдового%20буксира%20"Яны%20Капу",%20которые%20осуществляли%20плановый%20переход%20из%20порта%20Одессы%20в%20Черном%20море%20в%20порт%20Мариуполь%20в%20Азовском%20море.%20Задержанные%20украинские%20корабли%20были%20доставлены%20в%20оккупированную%20Керчь.%20В%20плен%20были%20взяты%2024%20человека%20-%20военные%20моряки%20и%20сотрудники%20СБУ.