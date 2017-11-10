Порошенко: через освітню реформу захищається українська мова

"Дуже важлива освітня реформа, яка має насправді дві складових: перша - перехід до інтерактивної сучасної освіти, коли сам вчитель має можливість визначати програму, за якою він буде навчати дітей, відповідно до її бажань, спеціалізації і фаху - і це дуже важливо. Але не менш важлива складова - через освітню реформу ми захищаємо українську мову. І всі українські діти будуть мати доступ до навчання українською, не порушуючи і не чіпаючи мову національних меншин", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що українською мовою говоритиме кожен українець.