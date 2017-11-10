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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26695 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59945 просмотра

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Порошенко: через образовательную реформу защищается украинский язык

Порошенко: через образовательную реформу защищается украинский язык

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Через образовательную реформу защищается украинский язык, а дети в Украине будут иметь доступ к обучению на украинском, не нарушая и не трогая язык национальных меньшинств. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.

"Очень важная образовательная реформа, которая имеет на самом деле две составляющих: первая - переход к интерактивной современному образованию, когда сам учитель имеет возможность определять программу, по которой он будет учить детей, согласно его желаний, специализации и специальности - и это очень важно. Но не менее важная составляющая - через образовательную реформу мы защищаем украинский язык. М все украинские дети будут иметь доступ к обучению на украинском, не нарушая и не трогая язык национальных меньшинств", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что на украинском языке будет говорить каждый украинец.

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