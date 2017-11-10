Порошенко: через образовательную реформу защищается украинский язык

"Очень важная образовательная реформа, которая имеет на самом деле две составляющих: первая - переход к интерактивной современному образованию, когда сам учитель имеет возможность определять программу, по которой он будет учить детей, согласно его желаний, специализации и специальности - и это очень важно. Но не менее важная составляющая - через образовательную реформу мы защищаем украинский язык. М все украинские дети будут иметь доступ к обучению на украинском, не нарушая и не трогая язык национальных меньшинств", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что на украинском языке будет говорить каждый украинец.