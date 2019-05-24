Порошенко анонсував великий з’їзд та оновлення партії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко оголосив про великий з’їзд партії БПП 31 травня. Про це йдеться в повідомленні Порошенка у Twitter, передає УНН.
“На великому з’їзді партії, який відбудеться 31 травня, ми врахуємо більшість думок, які сьогодні будуть озвучені на форумі „Солідарна Справа Громад“, і ці позиції точно увійдуть у програмні документи оновленої партії”, — написав Порошенко.
Раніше стало відомо, що Партія Блок Петра Порошенка “Солідарність” та ГО “Солідарна справа громад” створили оргкомітет з реформування партії та готують партійний з’їзд.
Як повідомляв УНН, політична партія “Блок Петра Порошенка” планувала розглянути питання ребрендингу партії.