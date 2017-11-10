Порошенко анонсував підписання кодексів у рамках судової реформи

“Ми запустили судову реформу і я сподіваюся що найближчим часом, не виключено що і завтра, у нас будуть і кодекси підписані, зміни до конституції. Конкурси, які були проведені в повній відповідності з усіма міжнародними вимогами, дозволяють нам замість старих спеціалізованих судів і Верховного суду — новий абсолютно безпрецедентний процес, коли буде створено новий Верховний суд”, — сказав президент.

Нагадаємо, 31 жовтня закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України.