Порошенко анонсировал подписание кодексов в рамках судебной реформы

"Мы запустили судебную реформу и я надеюсь что в ближайшее время не исключено, что и завтра, у нас будут и кодексы подписаны, изменения в конституции. Конкурсы, проведенные в полном соответствии со всеми международными требованиями, позволяют нам вместо старых специализированных судов и Верховного суда - новый абсолютно беспрецедентный процесс, когда будет создан новый Верховный суд", - сказал президент.

Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.