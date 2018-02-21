Порошенка сьогодні планують допитати як свідка у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у середу має бути допитаний як свідок на засіданні в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це раніше заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, передає УНН.
"Допит заплановано на 21 лютого", - сказав він.
При цьому Президент 18 лютого сам заявив, що вирішив взяти участь у судовому засіданні із розгляду кримінального провадження щодо звинувачень у державній зраді В.Януковича.
"Зло повинно бути покаране. Це тому, вперше в українській історії, я прийняв рішення взяти участь у судовому процесі. Безпрецедентно, коли Президент це особисто робить, але це справа кожного з нас", - заявив П.Порошенко.
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Також прокурор Р.Кравченко розповів, що 21 лютого в суді заплановано і допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.
Нагадаємо, суд у справі про держзраду В.Януковича продовжиться 21 лютого.
Додамо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.