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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67619 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83251 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85935 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108783 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100835 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104756 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111712 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

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Порошенко сегодня планируют допросить в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича

Порошенко сегодня планируют допросить в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 8187 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в среду должен быть допрошен в качестве свидетеля на заседании в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом ранее заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

"Допрос запланирован на 21 февраля", - сказал он.

При этом Президент 18 февраля сам заявил, что решил принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства в отношении обвинений в государственной измене В.Януковича.

"Зло должно быть наказано. Это потому, впервые в украинской истории, я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда Президент это лично делает, но это дело каждого из нас", - заявил П.Порошенко.

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Также прокурор Р.Кравченко рассказал, что 21 февраля в суде запланирован и допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, суд по делу о госизмене В.Януковича продолжится 21 февраля.

Добавим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям властей РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

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