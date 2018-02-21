Порошенко сегодня планируют допросить в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в среду должен быть допрошен в качестве свидетеля на заседании в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом ранее заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
"Допрос запланирован на 21 февраля", - сказал он.
При этом Президент 18 февраля сам заявил, что решил принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства в отношении обвинений в государственной измене В.Януковича.
"Зло должно быть наказано. Это потому, впервые в украинской истории, я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда Президент это лично делает, но это дело каждого из нас", - заявил П.Порошенко.
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Также прокурор Р.Кравченко рассказал, что 21 февраля в суде запланирован и допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Напомним, суд по делу о госизмене В.Януковича продолжится 21 февраля.
Добавим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям властей РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.