Поромом з Туреччини в Україну повертається близько 40 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні поромом з турецького порту в Україну повертається близько 40 наших співгромадян. Про це повідомляє Генконсульство України в Стамбулі, передає УНН.
“Сьогодні поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на Батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною. Працюємо далі. Бережіть себе!”, — повідомили у Генконсульстві.
Нагадаємо, Україна обмежила в’їзд та виїзд з країни в умовах пандемії. Станом на ранок 4 квітня в Україні було зафіксовано 1096 випадків зараження коронавірусом.