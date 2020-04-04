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Поромом з Туреччини в Україну повертається близько 40 українців

Поромом з Туреччини в Україну повертається близько 40 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні поромом з турецького порту в Україну повертається близько 40 наших співгромадян. Про це повідомляє Генконсульство України в Стамбулі, передає УНН

“Сьогодні поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на Батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною. Працюємо далі. Бережіть себе!”, — повідомили у Генконсульстві.

Нагадаємо, Україна обмежила в’їзд та виїзд з країни в умовах пандемії. Станом на ранок 4 квітня в Україні було зафіксовано 1096 випадків зараження коронавірусом.

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