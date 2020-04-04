Паромом из Турции в Украину возвращается около 40 украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76388 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90078 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100505 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107435 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93932 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103815 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106216 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131216 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130374 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Паромом из Турции в Украину возвращается около 40 украинцев

Паромом из Турции в Украину возвращается около 40 украинцев

Киев  •  УНН

 • 15285 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня паромом из турецкого порта в Украину возвращается около 40 наших соотечественников. Об этом сообщает Генконсульство Украины в Стамбуле, передает УНН.

"Сегодня паромом Карасу-Черноморск возвращаются на родину около 40 граждан Украины. В условиях закрытия авиапространства, сообщение между городами и усиление мер безопасности эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной. Работаем дальше. Берегите себя!", - сообщили в Генконсульстве.

Напомним, Украина ограничила въезд и выезд из страны в условиях пандемии. По состоянию на утро 4 апреля в Украине было зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусом.

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