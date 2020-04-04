Паромом из Турции в Украину возвращается около 40 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня паромом из турецкого порта в Украину возвращается около 40 наших соотечественников. Об этом сообщает Генконсульство Украины в Стамбуле, передает УНН.
"Сегодня паромом Карасу-Черноморск возвращаются на родину около 40 граждан Украины. В условиях закрытия авиапространства, сообщение между городами и усиление мер безопасности эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной. Работаем дальше. Берегите себя!", - сообщили в Генконсульстве.
Напомним, Украина ограничила въезд и выезд из страны в условиях пандемии. По состоянию на утро 4 апреля в Украине было зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусом.